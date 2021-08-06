У Путіна відповіли на заяву Зеленського про Крим анекдотом
Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу розповів бородатий одеський анекдот, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського про те, що окупований Крим ніколи не буде російським, повідомляє Украинская правда.
"Знаєте, є старий одеський анекдот, коли приїжджий запитує на Соборці про непрацюючий фонтані: "А тут бив фонтан?" На що одесит йому відповідає: "Чому бив? Він бив, є і буде.
Так і з Кримом. Керівники України приходять і йдуть. А Крим завжди був, є і буде російським", - заявив Шойгу.
Раніше Зеленський в інтерв'ю державному телеканалу "Дім", який транслюють на окупованих територіях, назвав півострів своєю землею і пообіцяв, що Крим ніколи не буде "російською територією".