Міжнародний День пива: рецепт світлого пива з м'ятою
Сьогодні, 6 серпня, до Дня пива ми підготували для вас рецепт домашнього світлого пива та кілька варіантів швидких закусок до нього, повідомляє 24 Канал.
Пиво – один з улюблених напоїв людства. Без нього важко уявити перегляд футбольного матчу чи боксу, гру в настільні ігри з друзями чи прості посиденьки на кухні з найближчими.
Існує безліч смаків та видів пива: від світлого фільтрованого до темного не фільтрованого, а крафтове пиво на вагу золота. Адже професійні пивовари створюють все нові, оригінальні та незвичні смаки пива, на кожен з яких завжди знайдеться свій гурман!
Рецепт пива з м'ятою
Інгредієнти:
- 3 – 4 л води;
- 20 г дріжджів;
- 2, 5 – 3 склянки цукру;
- 1 пучок свіжої м'яти;
- 1 пакетик ванільного цукру;
- скоринка житнього хліба.
Приготування:
- Залийте м'яту чистою водою, закрийте кришкою на одну годину.
- Дріжджі засипте цукром.
- Настій з м'ятою профільтруйте. Додайте до нього дріжджі з цукром та скоринку хліба.
- Після того як суміш забродить, утвориться піна.
- Всипте до суміші ванільний цукор та ретельно перемішайте її.
- Розлийте напій в тару для зберігання. Смачного!
М'ятне пиво має незвичайний смак, без гіркоти та легко п’ється. Головне не переборщіть з м'ятою!