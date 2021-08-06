Міжнародний День пива: рецепт світлого пива з м'ятою

Міжнародний День пива: рецепт світлого пива з м'ятою

Сьогодні, 6 серпня, до Дня пива ми підготували для вас рецепт домашнього світлого пива та кілька варіантів швидких закусок до нього, повідомляє 24 Канал.

Пиво – один з улюблених напоїв людства. Без нього важко уявити перегляд футбольного матчу чи боксу, гру в настільні ігри з друзями чи прості посиденьки на кухні з найближчими.

Існує безліч смаків та видів пива: від світлого фільтрованого до темного не фільтрованого, а крафтове пиво на вагу золота. Адже професійні пивовари створюють все нові, оригінальні та незвичні смаки пива, на кожен з яких завжди знайдеться свій гурман!

Рецепт пива з м'ятою

Інгредієнти: 

  • 3 – 4 л води;
  • ﻿20 г дріжджів;
  • ﻿2, 5 – 3 склянки цукру;
  • ﻿1 пучок свіжої м'яти;
  • ﻿1 пакетик ванільного цукру;
  • ﻿скоринка житнього хліба.

Приготування:

  1. Залийте м'яту чистою водою, закрийте кришкою на одну годину.
  2. Дріжджі засипте цукром.
  3. Настій з м'ятою профільтруйте. Додайте до нього дріжджі з цукром та скоринку хліба.
  4. Після того як суміш забродить, утвориться піна.
  5. Всипте до суміші ванільний цукор та ретельно перемішайте її.
  6. Розлийте напій в тару для зберігання. Смачного!

М'ятне пиво має незвичайний смак, без гіркоти та легко п’ється. Головне не переборщіть з м'ятою!


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