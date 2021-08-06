Міжнародний День пива: рецепт світлого пива з м'ятою

Сьогодні, 6 серпня, до Дня пива ми підготували для вас рецепт домашнього світлого пива та кілька варіантів швидких закусок до нього, повідомляє 24 Канал.

Пиво – один з улюблених напоїв людства. Без нього важко уявити перегляд футбольного матчу чи боксу, гру в настільні ігри з друзями чи прості посиденьки на кухні з найближчими.

Існує безліч смаків та видів пива: від світлого фільтрованого до темного не фільтрованого, а крафтове пиво на вагу золота. Адже професійні пивовари створюють все нові, оригінальні та незвичні смаки пива, на кожен з яких завжди знайдеться свій гурман!

Рецепт пива з м'ятою

Інгредієнти:

3 – 4 л води;

﻿20 г дріжджів;

﻿2, 5 – 3 склянки цукру;

﻿1 пучок свіжої м'яти;

﻿1 пакетик ванільного цукру;

﻿скоринка житнього хліба.

Приготування:

Залийте м'яту чистою водою, закрийте кришкою на одну годину. Дріжджі засипте цукром. Настій з м'ятою профільтруйте. Додайте до нього дріжджі з цукром та скоринку хліба. Після того як суміш забродить, утвориться піна. Всипте до суміші ванільний цукор та ретельно перемішайте її. Розлийте напій в тару для зберігання. Смачного!

М'ятне пиво має незвичайний смак, без гіркоти та легко п’ється. Головне не переборщіть з м'ятою!



