Регулятор встановив єдину граничну ціну на всіх сегментах енергоринку

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла рішення встановити максимальні граничні ціни на балансуючому ринку електроенергії (price caps) на рівні не вище за ринок "на добу наперед" (РДН), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З 10 серпня 2021 року учасникам ринку у своїх заявках на балансуючу електричну енергію в торговельній зоні "ОЕС України" вказувати ціну, яка не перевищує обмеження ціни на РДН на цей розрахунковий період" , - йдеться в проекті відповідної постанови НКРЕКП.

Член НКРЕКП Дмитро Коваленко закликав усіх учасників ринку купувати електроенергію "за тією ціною, по якій потрібно".

"Попит повинен збігатися з пропозицією. Попит не повинен формувати максимальну ціну і не повинен бути ринок виключно генеруючих суб'єктів" , - підкреслив Коваленко.

Як повідомлялося, НКРЕКП 30 липня підвищила максимальні граничні ціни (price caps) на РДН і внутрішньодобового ринку ВСР на 60,8%, або до 2000 грн / МВт-год для годин мінімального добового навантаження в енергосистемі (з 00:00 до 7:00 і з 23:00 до 00:00) і на 50,6%, або до 4000 грн / МВт-год - для годин максимального навантаження (з 7:00 до 23:00).

Комісія аргументувала необхідність підвищення price caps виникненням дефіциту електроенергії в окремі години в літній період, збільшенням потреби в маневруючих потужностях, а також зростанням ціни палива для ТЕС.