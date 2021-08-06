Суд зобов'язав Укрзалізницю оплатити десятки мільйонів за електроенергію

Північний апеляційний господарський суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу АТ "Укрзалізниця" (УЗ) і залишив без змін рішення Господарського суду Києва від 18 лютого 2021 року, яким було задоволено позов "Донбасенерго" і вирішено стягнути з УЗ на користь позивача 70,3 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з текстом постанови суду в Єдиному держреєстрі, "Донбасенерго" в своїх позовних вимогах зазначає, що "Донецька залізниця", правонаступником якої є УЗ, неналежно виконала умови укладеного між учасниками ринку електроенергії багатостороннього договору від 11 червня 2015 року та договору купівлі-продажу від 20 жовтня 2015 року в частині своєчасної та повної оплати вартості поставленої електроенергії в період з травня 2016 року по лютий 2017 року.

"ПАТ "Донбасенерго" поставило "Донецькій залізниці" електричну енергію (яка надходила в електричні мережі залізничного транспорту на неконтрольованої території) обсягом 58 466 889 кВт-год на загальну суму 70 274 946,74 грн. Однак, ДП "Донецька залізниця" неналежним чином виконало свої зобов'язання за вказаним договором: отримало електроенергію, що надійшла в його електромережі, використовувало її в господарській діяльності, але не сплатило вартість", - заявили в "Донбасенерго".

Заперечуючи наявність зазначеної заборгованості, в УЗ вказували, зокрема, на відсутність доказів отримання Донецької ж/д протягом травня 2016 року-лютого 2017 року електроенергії.

"Укрзалізниця" зазначила, що позивач не надав належних первинних документів, що підтверджують передачу електроенергії в заявленому обсязі і в заявлений період, в тому числі, щомісячних актів прийому-передачі спожитої електроенергії, а надані "Донбасенерго" фізичні баланси електроенергії не можуть свідчити про належну поставку електроенергії.

"На підтвердження своїх доводів позивач надав фізичні баланси поставленої "Донбасенерго" електроенергії на неконтрольовану територію за період з травня 2016 по лютий-2017, де вказані обсяги спожитої ДП "Донецька залізниця" електроенергії, протоколи координаційного центру тарифів Старобешівської ТЕС "Донбасенерго" і акти прийому-передачі електроенергії, підписані позивачем", - йдеться в постанові.

Так, суд прийшов до висновку, що "твердження відповідача про недоведеність факту поставки електроенергії в мережі ДП "Донецька залізниця" та необґрунтованість розрахунку заборгованості, вчиненого позивачем, є безпідставними" .

"Донбасенерго" об'єднує Старобешевську (з 2014 року розташована на окупованій території) і Слов'янську ТЕС сумарною встановленою потужністю 2880 МВт, в т.ч. потужність СлТЕС становить 880 МВт. У березні 2017 року генкомпанія заявила про втрату контролю над роботою Старобешівської ТЕС, а також частини структурних одиниць, розташованих на тимчасово непідконтрольній території.