Курс біткоїна незабаром може злетіти: озвучено прогноз

Ціллю поточного руху курсу біткоїну є відмітка в $49 тисяч. Формально перша криптовалюта вийшла з локального спадного тренду. При цьому перед недавнім злетом котирування кілька разів відбивалися від рівня в $31 тис., а це свідчить про накопичення позиції великими гравцями, повідомляє Обозреватель.

Про це розповів аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

"Фундаментальна картина залишається позитивною. Число активних користувачів, які роблять транзакцію всередині дня, збільшилася на 30% наприкінці липня, до 325 тис. гаманців. За попередній тиждень з бірж вивели 40 тис. монет біткоїну – це найбільший обсяг за всю історію" , – сказав він.

У цілому за липень вивели 100 тисяч монет. За словами експерта, подібне свідчить про відсутність намірів продавати криптовалюту в доступному для огляду майбутньому і бажанні зберегти її в очікуванні більш сприятливих цін. Наразі на гаманцях бірж знаходиться всього 13% від всієї емісії першої криптовалюти.

Крім того, розвивається і мережа Ethereum. Так, число унікальних користувачів перевищило 2,91 млн, а це на 65% більше ніж у перших трьох місяцях поточного року.

"Інтерес до сектору DeFi надає підтримку всьому ринку, і біткоїну зокрема" , – уклав Родлер.

Нині біткоїн коштує $40,9 тис. Так, за минулу добу вартість головного криптоактиву виросла на 4.97%.