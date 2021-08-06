У Британії знайшли план по боротьбі з коронавірусом за 2005 рік

У Великобританії виявили складений ще у 2005 році план боротьби з коронавірусом, повідомляє Вести.

Відзначається, що дотримання плану могло б істотно стримати поширення інфекції, але за довгі роки про план просто забули. Колишні урядові радники відзначають, що це керівництво по боротьбі з епідемією могло б врятувати десятки тисяч життів.

"Його випустили з уваги. Десятки тисяч життів могли б бути врятовані. Вважаю, що економіка також могла б бути в набагато кращому стані", - розповів виданню колишній головний науковий радник британського уряду Девід Кінг, який брав участь в розробці плану.

У знайденому плані рекомендувалося створювати інфраструктуру для проведення тестування на коронавірус і зробити великий запас засобів індивідуального захисту, з дефіцитом яких зіткнулися в Великобританії.

Відзначається, що якби британська влада слідувала плану 2005 року, то в країні вводили б обмежувальні заходи на кілька тижнів раніше, ніж це зробили в січні-лютому 2020 року. План містив пункти щодо добровільного карантину для приїжджих з країн, де фіксувалися випадки захворювання, скасування масових заходів.