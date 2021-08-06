По Україні пронісся сильний циклон

Станом на 7 годину 6 серпня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 440 населених пунктів у 8 областях, повідомляє УНІАН.

Негода залишила без світла:

Хмельницьку область - 206 населених пунктів;

Київську - 63;

Тернопільську - 42;

Чернівецьку - 39;

Львівську - 36;

Вінницьку - 29;

Житомирську - 23;

Кіровоградську - 2.

Відзначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

На території окремих областей в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) підтоплено 2 житлових будинки, 13 підвальних приміщень, 10 дворів, 8 господарських будівель, 1 насосну станцію і частково пошкоджено 4 покрівлі, повалені 155 дерев. Жертв і постраждалих немає.

Негода в Чернівецькій області

За даними рятувальників, 5 - 6 серпня на території області розрізано і прибрано 8 повалених дерев. Від ДСНС залучалося 14 чоловік та 4 одиниці техніки.

За даними місцевих видань, циклон Генрі пронісся над Чернівцями і попрямував на схід.

Увечері 5 серпня по території Чернівецької області пронісся ураган з дощем і грозами, місцями навіть випав град.

За даними видання molbuk.ua, потужна злива з градом знищила урожай селян, а сильний вітер позривав дахи житлових будинків в декількох селах.

Зокрема, в результаті сильного поривчастого вітру та зливи знесло дахи деяких будинків. Крім того, в будинках, в яких зірвало покриття дахів, вода просочилася всередину кімнат.

Разом з тим, ураган пошкодив опори ліній електропередач, вирвав три електричних стовпа, в результаті чого кілька вулиць залишилися без електропостачання. Сильними потоками води зруйновано дорожнє покриття автомобільних доріг.

Негода в Тернопільській області

За даними надзвичайників, на території міст Борщів, Заліщики, сіл Більче Золоте, Мушкатівка було частково підтоплено 2 житлових будинки, 8 підвальних приміщень, 10 дворів, 8 господарських будівель і 1 насосна станція (внаслідок чого тимчасово припинена подача води в Борщеві, близько 7 тис. населення), в м. Зборів і с. Вільшанка Тернопільського району розрізано і прибрано 5 повалених дерев. Жертв і постраждалих немає. Тривають роботи з відновлення водопостачання в Борщеві.