Приватизація спиртзаводу на Полтавщині завершена

ТОВ «Віденський млин», що перемогло в приватизаційному конкурсі Вишняківського місця здійснення діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», підписало протокол про результати аукціону і уклало договір купівлі-продажу, а також перерахувало до держбюджету 100,32 млн грн, повідомляє AgroPortal.

Як зазначили у Фонді державного майна України, 4 серпня 2021 року був підписаний акт прийому-передачі об'єкта, що стало завершальною стадією процедури приватизації.

Довідка: в травні 2021 року відбувся третій онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Вишняківського місця здійснення діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт». У грудні 2020 р. Фонд держмайна України заявив, що на приватизаційному аукціоні «Вишняківський спиртзавод» продали за 234 млн грн - це рекорд в приватизації спиртових активів. Однак переможець не уклав договір. Другий аукціон відбувся в березні 2021 р. Тоді за об'єкт запропонували понад 100 млн грн.