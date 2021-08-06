"ЛНР" готова прихистити всіх, кому не подобається політика Зеленського

"Влада ЛНР" готова прихистити "російських" українців, які проживають за лінією розмежування﻿. Про це заявив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник, повідомляє Деловая столица.

"Сьогодні в Україні проживає чимало людей, які поділяють наші переконання і наші прагнення бути частиною руського миру! Ми цінуємо і підтримуємо цих людей. Ми завжди чекаємо їх на Донбасі і готові захищати їхні права, на відміну від українського гаранта, який слідує ідеям гонінь і репресій" , — заявив терорист.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і які вважають, що це територія Росії, переїжджати на легітимну територію Російської Федерації.