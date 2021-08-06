Які послуги надаватиме система "е-Підприємець"

4 серпня Уряд затвердив постанову № 808 про реалізацію експериментального проекту щодо спрощення умов для започаткування та провадження підприємницької діяльності, повідомляє ЛигаБизнес.

Проект буде реалізовано протягом 2021 - 2022 років шляхом отримання комплексної електронної публічної послуги "е-Підприємець", яка складається з:

державної реєстрації ФОП;

державної реєстрації змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР;

державної реєстрації створення ТОВ на підставі модельного статуту;

державної реєстрації переходу ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту;

подання повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка;

реєстрації платником єдиного податку;

реєстрації платником ПДВ;

видачі ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями;

видачі ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами;

видачі ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями;

видачі ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами;

видачі ліцензії на оптову торгівлю пальним (за відсутності місць оптової торгівлі пальним);

видачі ліцензії на зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки);

видачі ліцензії на оптову торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;

видачі ліцензії на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;

видачі довідки про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання;

реєстрації РРО та ПРРО, а також пошуку фіскального чека;

повідомлення про прийняття працівника (працівників) на роботу;

реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

подання інформації про попит на робочу силу (вакансії);

державної реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;

реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

видачі дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

відкриття банківського рахунка.

Перелік послуг може бути збільшений або зменшений протягом строку реалізації експериментального проекту.

Послуги надаватимуться через Портал Дія. Оплата адміністративного збору за отримання електронних публічних послуг здійснюється також за допомогою програмних засобів Порталу Дія під час формування заяви.