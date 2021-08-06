Пошук роботи: названо топ-5 помилок

Одна з найпоширеніших помилок при пошуку роботи в Україні – погане резюме. Незважаючи на нинішню різноманітність шаблонів і конструкторів резюме, шукачі досі допускають типові помилки. З них – зайва інформація, що не відноситься до вакансії, неробочі посилання на портфоліо і проєкти, граматичні помилки, повідомляє Обозреватель.

Рекомендується приділяти достатньо часу для складання якісного резюме. Наприклад, вибрати максимально привабливий шаблон або конструктор резюме, бо наразі дуже багато шаблонів на будь-який смак. Також у список критеріїв входять стислість, структурованість і лаконічність. Про це розповіла рекрутер сайту пошуку роботи Jooble Олена Живець.

Вона відзначає, що якщо здобувач хоче в резюме розповісти про себе більше, слід використовувати додаткові лінки для переходів на професійне портфоліо або інші матеріали.

"Витратьте час, щоб додати у своє стандартне резюме факти і переваги, які відповідають потрібній посаді і потрібній компанії. Резюме – неформальний документ, його формат можна змінювати в залежності від вашої професії. Для багатьох робочих спеціальностей резюме не потрібно, варто просто грамотно заповнити профіль на сайті пошуку роботи" , – відзначає фахівець.

Крім того, часто претенденти в процесі пошуку розсилають велику кількість резюме всюди. Однак з такою тактикою є великий ризик втратити фокус і проґавити хорошу роботу.

Рекомендується починати пошук роботи з моніторингу ринку праці за своєю спеціалізацією: яка є кількість компаній, які з них є кращими, які умови роботи і зарплату пропонують. До ведення переговорів із потенційними роботодавцями потрібно знати свою "вартість" на ринку як фахівця.

"Виділіть для себе список найцікавіших компаній і подивіться відкриті вакансії не тільки на одному сайті з пошуку роботи, але в першу чергу на корпоративному сайті компанії, і популярних/профільних сайтах з пошуку роботи та соціальних мережах" , – додала Живець.

До числа помилок також входить використання лише частини можливостей для пошуку. Як показує практика, більшість кандидатів не використовують або не знають про інші можливості для пошуку роботи.

З варіантів для використання додаткових каналів для пошуку роботи: соцмережі (знайдіть професійні спільноти/групи, в них часто публікуються вакансії), месенджери (Telegram, Viber-канали для пошуку роботи, з використанням хештегів дозволить швидко знайти потрібну пропозицію), рекомендації друзів і знайомих.

Крім того, для деяких кандидатів підходить і пошук через LinkedIn за допомогою широкої професійної мережі контактів. Ярмарки вакансій часто проходять на спеціалізованих конференціях – відмінна можливість знайти роботу і поставити запитання.

Також експерт не рекомендує витрачати час на роботодавців із сумнівною репутацією. Іноді навіть досвідчені претенденти ризикують потрапити в руки шахрайських компаній, які не легально або напівлегально ведуть свою діяльність.

"Перед відправкою резюме роботодавцю дізнайтеся максимально інформації про компанії, уважно ознайомитеся з діяльністю бізнесу, наявністю корпоративного сайту, відгуках співробітників у інтернеті. Якщо роботодавець знайшов ваше резюме самостійно, то не соромтеся попросити після першого дзвінка відправити опис вакансії і посилання на корпоративний сайт" , – говорить рекрутер.

Також вона рекомендує претендентам не боятися про себе нагадувати. Так, якщо людина не отримала жодної відповіді на вакансію, однак зацікавлена в роботі, потрібно нагадати про себе і попросити, щоб зорієнтували щодо наступних етапів відбору кандидатів.