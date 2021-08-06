Ляшко відповів, чому в Україні не вакцинують підлітків від COVID-19

Чому ще не почалася вакцинація від коронавірусу підлітків до 18 років, розповів МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє Україна 24.

"Наразі є вакцина в Україні, яка дозволена для вакцинації підлітків з 12 років – це Pfizer, внесено зміни в інструкцію, вона дозволена до використання. Водночас ми поки що не плануємо масову кампанію вакцинації дітей до 18 років. Оскільки у нас ще не той показник вакцинації дорослого населення, зокрема серед груп ризиків, щоб ми переключалися на дитячу категорію", — сказав він.

Ляшко пояснив, що наразі у пріоритеті люди, для яких хвороба є більш небезпечною.