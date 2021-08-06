Ізраїль відповідає вогнем на запуски ракет з Лівану

Ізраїльські військові після запуску ракет із території Лівану вдалися до ударів у відповідь по місцях, звідки вівся вогонь, повідомляє Інтерфакс.

"У відповідь на більше ніж десяток ракет, щойно запущених по Ізраїлю з Лівану, ми зараз завдаємо ударів по стартових позиціях (ракет) у Лівані", - наголошується в повідомленні.

"Ми не дозволимо, щоб атаки на ізраїльських громадян залишилися без відповіді", - йдеться в ньому.

У свою чергу видання "Джерузалем Пост" зазначає, що військові вели артилерійський вогонь.

Дані про постраждалих унаслідок ракетного обстрілу поки що не надходили.

Раніше стало відомо, що щонайменше 20 ракет випущено по Ізраїлю в п'ятницю з південних районів Лівану. Ізраїльська армія повідомляла у своєму Twitter-акаунті, що більшість ракет перехоплені системою ППО.

Західні ЗМІ у свою чергу зазначають, що ліванський рух "Хезболла" взяв відповідальність за ракетний обстріл Ізраїлю неподалік кордону з Ліваном.

Запуски ракет із території Лівану в бік Ізраїлю розпочалися в середу. Тоді в напрямку Голанських висот, частину яких контролює Ізраїль, було випущено три ракети. У відповідь на це ВПС Ізраїлю завдали ударів по півдню Лівану