Кремінь запропонував незадоволеним українізацією їхати з країни

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь запропонував усім незадоволеним мовним законом їхати в інші країни. Про це він заявив у ефірі "Четвертого каналу", повідомляє Деловая столица.

Приводом для такої заяви стали слова відомого лікаря і телеведучого Євгена Комаровського, який розкритикував мовний закон і сказав: "Я присягаюся, якби мені сказали 30 років тому, що я буду жити в країні, де буде мовний омбудсмен, я би поїхав і вивіз усю свою сім'ю. Але ми всі мовчимо".

"Загроза українській мові рівносильна загрозі національній безпеці України, існуванню української нації і її держави, оскільки мова — це своєрідний код нації, а не тільки спосіб спілкування. Тому кого не влаштовує уповноважений, закон про мову, українська держава, будь ласка, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, де ви будете почуватися спокійними" , — запропонував Кремінь.

Омбудсмен заявив, що в Україні не можна здійснювати освітню, професійну, громадську діяльність російською мовою.

"Поважайте український народ, який століттями боровся за свою незалежність і продовжує боротися на фронті з росіянами на Сході нашої країни" , — підсумував Кремінь.

Нагадаємо, 5 серпня президент України Володимир Зеленський запропонував громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і які вважають, що це територія Росії, переїжджати на легітимну територію Російської Федерації.