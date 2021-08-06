Українські готелі будуть відзначати "знаком безпеки"

Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) рекомендує готелям вжити заходів щодо вакцинації персоналу проти COVІD-19 найближчим часом. Готелям, чий персонал повністю вакцинований, буде надано "знак безпеки". Про це заявила глава Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Для організації вакцинації уповноважена особа готелю має надати до ДАРТ інформацію (місце розташування готелю, кількість співробітників на вакцинацію, контактна особа). Цю інформацію ми передаватимемо МОЗ для забезпечення пріоритетної вакцинації туристичної галузі", - повідомила Олеськів.

Глава ДАРТ зазначила, що після вакцинації всього персоналу готелю, їм буде надано підтвердження у вигляді наклейки "Знак безпеки", а дані про це буде внесено до списку готелів ДАРТ, персонал яких повністю вакцинований.