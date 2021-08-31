Новий 2022 рік: значення за східним календарем, в чому зустрічати

Астрологи стверджують, що 2022-й рік не буде розміреним і спокійним. Багато людей зроблять помилки, масштаб їх наслідків у кожного буде індивідуальним. Тигр спеціально вставляє "палиці в колеса", створюючи вам обставини, в яких можна навчитися бути сильними, повідомляє УНИАН.

Коли настане 2022 рік і яким він буде

Настане рік Тигра не 1 січня, а 1 лютого і триватиме до 21 січня 2023 року. Символів року буде два:

дерево - допомагає вам бути стабільними;

вода - дарує чуттєвість, поступливість і творчий розвиток.

Хижак пробудить оптимізм і цілеспрямованість в людях, змушуючи їх рухатися швидше до своїх мрій. Це буде помітний контраст у порівнянні з врівноваженим і відносно спокійним роком Бика. Революційний Тигр принесе масу змін і зруйнує багато підвалин.

Рік стане інноваційним і активним: до влади прийдуть рішучі люди, які змінять всі усталені звичаї і напишуть нові правила. Можна сказати, що Тигр протегує не тим, хто вміє любити, а тим, хто готовий домагатися в житті бажаних висот.

Тигр вважається вірною і відданою твариною, тому, на відміну від обстановки в світі, сім'я залишиться в безпеці. Домашній затишок, спокій, розуміння і любов - ось, чого варто чекати від 2022-го року.

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Щур

До тих, хто народжений в рік Щура, Тигр буде прихильний - цілеспрямованість гризунів викликає у хижака повагу, тому всіляко посприяє починанням, якщо ви не будете сидіти на місці.

Бик

Тигр випробує биків на терпіння, чим зробить їх характер ще твердіше і сильніше. Народженим в рік Бика варто відмовитися від спокою, розважливості і неробства, інакше нічого не досягнете.

Тигр

Тут і говорити нічого - в 2022-му році ви будете сяяти яскравіше будь-якої зірки. Сміливо йдіть вперед до своїх цілей - удача вам посміхається.

Кролик (Кіт)

Незважаючи на те, що ви, в цілому, не дуже любите різкі зміни і більше радієте розміреному темпу життя, наступающий рік принесе багато хорошого. Вас чекають вигідні пропозиції, несподівані приємні обставини, виконання бажань.

Дракон

Неоднозначний рік для тих, хто народився під заступництвом Дракона. Швидше за все, рано чи пізно вам доведеться взяти себе в руки і закінчити неприємні відносини. Вивести зрадників на чисту воду і зрозуміти, хто є хто.

Змія

Не зовсім сприятливий рік - будете весь час балансувати між повним провалом і приголомшливим успіхом. Єдині Змії, які відчують рік Тигра в позитивному ключі - творчі. У вас вийде знайти натхнення і створити шедевр.

Кінь

Тигр відкриє можливості для творчого та професійного розвитку. Але тільки тим, хто не побоїться заявити про свої амбіції. Якщо ви будете прагнути опинитися в центрі Всесвіту - всі двері для вас відкриються.

Коза (Вівця)

Безліч випробувань чекає людей, народжених в рік Кози. Різкі зміни в житті, неприємні події, розчарування і втрати. Вважайте, що всі ці негаразди послані вам для зміцнення характеру. Постарайтеся не розмінюватися на порожні справи і не залишайте вільного часу для жалості до себе.

Мавпа

Використовуйте прийдешній рік, як підготовчий етап до майбутнього. Закладіть міцний фундамент на роботі, в особистому житті, в матеріальних речах. Не вплутуйтеся ні в які авантюри - це загрожує емоційною нестабільністю.

Півень

Не намагайтеся конкурувати з Тигром - програєте. З властивою вам серйозністю продовжуйте ті справи, які вже почали, і не затівайте нічого нового.

Собака

Особливо щасливий рік для тих, хто народився в рік Собаки. Вам відкриються нові горизонти, які прискорять виконання бажань. Особливо це стосується тих, хто працював, не покладаючи рук. Будьте впевнені - в 2022-му році вас чекає успіх і визнання.

Свиня (Кабан)

Зайву активність проявляти не рекомендується, краще розвинути в собі мудрість і розважливість. Приємні сюрпризи теж будуть, але не варто вплутуватися в будь-які авантюри.

У чому зустрічати 2022 рік за знаками Зодіаку - рекомендації стилістів

фото pixabay.com/Alexas_Fotos

Овен

Самий емоційний, палкий і активний знак Зодіаку. Найкращим вибором для новорічної ночі стане плаття в колір вовни Тигра - помаранчеве або червоне.

Телець

Врівноважений і розважливий знак, тому і вбрання слід вибирати в спокійних відтінках зеленого, коричневого або бежевого.

Близнюки

Представники цього знака відрізняються відкритістю, доброзичливістю і фантазерством, тому жовта сукня якнайкраще підкреслить особливості характеру Близнюків.

Рак

Романтичні і чуттєві Раки вигідно виглядатимуть в нарядах сріблястого, молочного або білого кольору.

Лев

Темпераментні і владні Леви будуть блищати в новому 2022-му році, якщо виберуть для себе сукню золотого або оранжевого кольору.

Діва

Елегантність, строгість і норовливість представників Знака зажадає від них наряду з нотками аристократизму. Колір - коричневий, зелений, блакитний або пастельний жовтий.

Терези

Повітряні, м'які і загадкові ваги ідеально виглядатимуть в ніжно-рожевих або ніжно-блакитних нарядах. Бажано вибрати сукню з легких матеріалів.

Скорпіон

Неоднозначний характер Скорпіонів і тягу до агресивно-червоного кольору варто залишити на потім. У новорічну ніч вибирайте сукні коричневого або оранжевого кольору, щоб не розгнівати рішучого Тигра.

Стрілець

Зухвалі, амбітні й непередбачувані Стрільці отримають прихильність Водяного Тигра, якщо одягнуть сукню сірого, синього або фіолетового кольору.

Козоріг

Так само, як і Тельцям, Козерогам астрологи рекомендують зупинити свій вибір на сукнях глибокого коричневого, зеленого, оливкового, молочного або білого відтінку.

Водолій

Вітряні і творчі Водолії відчують силу Тигра і його заступництво, якщо створять свій образ на основі суконь блакитного або синього кольору. Альтернатива - відтінки бежевого або шампанського.

Риби

Романтичні і загадкові Риби постануть у всій красі в сукнях пастельних кольорів: зелений, рожевий або бежевий. Наряди в темних відтінках категорично заборонені.