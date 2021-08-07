З Києва до Одеси запускають потяг класу "люкс"

Укрзалізниця запускає новий поїзд підвищеного комфорту №287, який буде їхати по популярному курортному маршруту Київ-Одеса, повідомляє РБК-Украина.

Відомо, що новий склад буде доступний для замовлення квитків з 9 серпня. Поїзд відправлятиметься через день по непарних числах до кінця літа: з Києва - в 00:55, а назад з Одеси - 13:33. При цьому, 21 серпня 2021 року поїзд не курсуватиме "з технічних причин".

У кожному купе поїзда передбачений рукомийник, також у вагоні є пеленальний столик, мультимедійна система та душова кабінка. Місця будуть продаватися за принципом СВ, тобто - дві людини в купе.

Як виглядає купе в елітному вагоні (фото: t.me/joinchat)

Судячи з інформації на сайті УЗ, це люксовий вагон і ціна на одну людину дорівнює 806,98 гривень. До речі, СВ у потязі Київ-Ізмаїл, наприклад, коштує близько 1350 гривень.

Скріншот з сайту Укрзалізниці

Відзначається, що сама поїздка зі столиці до Одеси триватиме 9 годин 38 minutes. Однак нові вагони - насправді ... старі, які мають курсувати на міжнародних сполученнях. На це звернув увагу популярний блогер Олег Васильєв у своєму Facebook.

"Поки міжнародне сполучення залізницею не має широких масштабів, Укрзалізниця знайшла застосування вагонів габариту РІЦ."Пасажирська компанія" сформувала з цих вагонів цілий поїзд" , - пише він.

"Я так розумію, що дефіцит якісного рухомого складу на УЗ відчувається істотно, тому в роботу пішли вагони міжнародного формату" , - додав блогер.

Автор: Людмила Жукова