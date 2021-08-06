В Україні можна буде розраховуватися криптовалютами – Мінцифри

Заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков заявив, що українці зможуть легально розраховуватися криптовалютою. Також власники криптоактивів зможуть легально обміняти їх або задекларувати, повідомляє Мiнфiн.

"Власники криптовалют отримають низку переваг. Завдяки тому, що з'явиться законодавче регулювання цієї сфери, вони, як мінімум, зможуть захистити свої достатки у віртуальних активах, якщо щось трапиться" , – сказав заступник міністра в інтерв'ю.

Також очікується, що з'явиться цілий ринок посередницьких послуг для оплати товарів криптовалютами, їх зберігання, обміну. Як зазначив Борняков, це може розширити можливості їх використання.

Він додав, що випадки шахрайства зустрічаються і в класичній економіці з фіатними грошима, тому не варто думати, що ситуації пов'язані із шахрайством – проблема виключно криптоактивів.