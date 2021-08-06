У столиці розпочав роботу форум експертів Кримської платформи

Кримська платформа передбачає напрацювання стратегічного бачення щодо деокупації Криму та консолідацію міжнародних ресурсів для звільнення півострова.﻿ Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, окреслюючи завдання Кримської платформи, Джапарова зауважила:

"Це стратегічне бачення. Воно у нас з‘явилося, коли ми прийняли як держава стратегію деокупації, реінтеграції Криму. Тепер наші зусилля навколо консолідації міжнародних ресурсів, міжнародної уваги і національної уваги, і ми щиро віримо, що тільки такий підхід може призвести до синергії".

Перша заступниця міністра поінформувала, що на саміт Кримської платформи буде делеговано людину, яка озвучить ідеї експертної мережі. Також на саміті слово матимуть представники громадського суспільства, наголосила вона.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що участь в інавгураційному саміті Кримської платформи 23 серпня підтвердили вже 32 країни.

Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.