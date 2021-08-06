У МОЗ повідомили, коли з'являється найвищий захист від COVID-19

У МОЗ пояснили, коли досягається найвищий рівень захисту від коронавірусу. Це пов'язано з вакцинацією, повідомляє Слово і діло.

Повний курс вакцинації є ключем до захисту від всіх штамів COVID-19, включаючи Дельта, заявили в Міністерстві охорони здоров'я.

Найвищий рівень захисту досягається (від 7 до 14 днів) після останньої дози вакцини.

Разом з тим, Європейське агентство з лікарських засобів і Європейський центр профілактики та контролю захворювань рекомендують всім громадянам дотримуватися правил безпеки і продовжувати носити маски, зберігати соціальну дистанцію, не дивлячись на повний курс вакцинації.