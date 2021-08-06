Затримано ексчиновника УЗ, підозрюваного у привласненні понад 1 млн гривень

СБУ затримала колишнього керівника виробничого підрозділу АТ "Укрзалізниця". Посадовець підозрюється у привласненні майже 1 млн грн, виділених на ремонт колійних машин.

Як повідомляє пресслужба﻿ СБУ, зловмисник упродовж тривалого часу переховувався від органів досудового розслідування.

Правоохоронці затримали ексчиновника на залізничному вокзалі у Києві.

До протиправної діяльності він залучив представників афілійованої комерційної структури. Відповідно до укладеного договору підрядники мали обслуговувати машинні комплекси, які призначені для реконструкції залізничних колій.

Проте, учасники оборудки фактично не проводили відповідних робіт, а переведені на їх рахунки кошти вони вивели у тінь, зазначили в СБУ.

Співучаснику затриманого та керівнику комерційної структури повідомлено про підозри за:

ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

фото СБУ

Обвинувальні матеріали скеровано до суду. Стосовно затриманого учасника оборудки вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.