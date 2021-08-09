Сукні в підлогу і "дідусів" светр: тренді восени 2021

Поки ще жарко скрізь, але осінь не за горами. І треба вже зараз подумати, що купити, щоб підготовлено увійти в новий сезон, повідомляє РБК-Украина.

Стиліст Анна Мішаївна розповіла в Instagram, що буде в тренді восени 2021 і які речі варто додати в свій гардероб.

Тренди осені 2021:

Дідусів светр, це коли великий светр з малюнком, який би надів ваш дід. Ну і в цілому в'язані речі, Ручна в'язка, в'язаний трикотаж з смужку, в кольорі, велика в'язка з дірками, складні в'язки. Дорогі умільці, діставайте свої спиці і в'яжіть багато всього. Светри, бадлони, сукні, спідниці, сумки і тд. Прийшов ваш час.

instagram.com/anna_mishaevna

Другим глобальним трендом можна сміливо назвати пальто-оверсайз, пончо, кейпи і стьобані куртки-ковдри, в які, немов в кокон, можна сховатися від реальності. Яскраві кольори в пальто.

instagram.com/anna_mishaevna

Стьобані речі. Сукні, спідниці, верхній одяг, сумки, кепки, і взагалі все, що знайдете з стеганки, можна сміливо брати.Трикотажні лаконічні сукні в підлогу. Виділю окремою позицією.

instagram.com/anna_mishaevna

Плаття в підлогу а-ля панянки-селянки. З ярусами, з рюшами, в квіточку і тд.

instagram.com/anna_mishaevna

Джинсові спідниці в підлогу.

instagram.com/anna_mishaevna

Чорний брючний костюм. Безпрограшний варіант для всіх, і не важливо який у вас гардероб. Завжди стане в нагоді.

instagram.com/anna_mishaevna

Величезні рукави, плечі, дуже пишні рукави.

instagram.com/anna_mishaevna

Автор: Марина Настевич