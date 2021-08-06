Під будівлею суду, де обирають запобіжний захід Прохничу, скандалять активісти

Прихильники екс-президента Петра Порошенка влаштували скандал в Печерському райсуді, де сьогодні обирають запобіжний захід Володимиру Прохничу, який прийшов з гранатою в Кабмін.

За даними ЗМІ, колишній командир батальйону "Айдар" Ігор Лапін вимагає викликати судового розпорядника, адже його не пускають в будівлю суду, як і інших товаришів по службі Прохнича по "Айдару".

Нагадаємо, раніше Лапін повідомляв, що ветеран АТО Прохнич погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну, оскільки Ірпінська міськрада виділила обіцяну ділянку землі не ветеранам АТО, а під будівництво храму Української православної церкви Московського патріархату.