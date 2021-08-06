Зеленський підписав закон про переведення держпослуг в електронну форму

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг" №1689-IX, який парламент ухвалив 15 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється на сайті глави держави в п'ятницю, починаючи з 2020 року електронними публічними послугами через Єдиний державний веб-портал електронних послуг скористалися понад 570 тис. громадян України. У зв'язку з цим виникла необхідність врегулювання питань, пов'язаних із наданням таких послуг, на законодавчому рівні.

Закон, який підписав президент, впроваджує нові терміни, як "електронна публічна послуга", "автоматичний режим надання електронної публічної послуги", "комплексна електронна публічна послуга", "система електронної взаємодії електронних ресурсів", а також інші терміни, пов'язані з наданням або отриманням електронних публічних послуг.

Документ також визначає особливості надання таких послуг, порядок отримання та особливості оформлення результатів їх надання.

Закон набуває чинності через три місяці з дня опублікування. Протягом цього часу Кабінет Міністрів має затвердити план заходів щодо переведення публічних послуг в електронну форму.