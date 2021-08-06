Скандальна письменниця закликала перейменувати російську мову
Письменниця Лариса Ніцой, яка раніше вже не раз потрапляла у скандали з наїздами на російськомовних громадян України, закликала перейменувати російську мову в "московську", повідомляє Страна.ua.
Ніцой розповіла, що сама називає російську мову московською. На її думку, історично Росія називалася Московія. Тому і мова повинна носити відповідну назву.
"Тому що "російська мова" - це наша назва, у нас вкрадена", - сказала Лариса Ніцой.
На думку скандальної письменниці, в Україні російською мовою говорять
"просто за звичкою".
Нагадаємо, також Ніцой заявила, що закон про українізацію -
"чарівний пендель" для українців, які говорять російською. На її думку, він стане стимулом для них переходити на державну мову.