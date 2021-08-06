Скандальна письменниця закликала перейменувати російську мову

Письменниця Лариса Ніцой, яка раніше вже не раз потрапляла у скандали з наїздами на російськомовних громадян України, закликала перейменувати російську мову в "московську", повідомляє Страна.ua.

Ніцой розповіла, що сама називає російську мову московською. На її думку, історично Росія називалася Московія. Тому і мова повинна носити відповідну назву.

"Тому що "російська мова" - це наша назва, у нас вкрадена ", - сказала Лариса Ніцой.

На думку скандальної письменниці, в Україні російською мовою говорять "просто за звичкою".