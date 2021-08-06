Козир Зеленського: навіщо Єрмак їздив до Вашингтона

Візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і керівника Офісу президента Андрія Єрмака до Вашингтона, в ході якого вони зустрілися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, конгресменами з українського кокуса, і представниками експертного середовища пройшов, на перший погляд, досить формально і не дуже цікаво, повідомляє Depo.ua.

Ну, поговорили про "стратегічне партнерство", "співробітництво в сфері безпеки і військово-технічній сферах", "протидії російській агресії" і "здійснення реформ в Україні" - і все.

Двохвилинний вихід Блінкена з Кулебою до преси складався з таких максимально загальних фраз, що зводило щелепи. Інтерес могла викликати хіба що сентенція Кулеби про те, що Україна є "оплотом демократії в Центральній і Східній Європі", під час якої Блінкен, який до цього енергійними кивками підтримував всі твердження колеги, рішуче втупився в землю. Але це подробиці.

Втім, є у всій цій історії один дійсно цікавий момент. Який полягає в тому, що ще 16 липня спікер Зеленського Сергій Никифоров заявляв, що не тільки дата, а й програма візиту Зеленського в США вже узгоджені і будуть озвучені "найближчим часом". У свою чергу офіційною оголошеною метою вчорашнього вояжу Кулеби і Єрмака було "обговорення змістовного наповнення візиту" Зеленського в США.

Існування офіційно затвердженої програми візиту як мінімум за три тижні до обговорення його "змістовного наповнення", виглядає досить цікавим. Адже до сих пір неодноразово з'являлася інформація про те, що підготовка до візиту завершується.

Наприклад, ще в липні було відомо, що під час візиту заплановано підписати три двосторонні угоди - в сфері оборонного партнерства, оборонних досліджень і розробок, а також у космічній галузі. Ці угоди готуються не перший місяць, вони неодноразово обговорювалися з дипломатами США та фактично готові до підписання.

Логічно припустити, що схожою є ситуація і в інших сферах двосторонніх відносин між Києвом і Вашингтоном. Де навіть якщо і виникають проблеми з домовленостями, вони можуть бути вирішені фахівцями в робочому порядку.

І ось за таких умов в США з метою "узгодження візиту" раптом їде навіть не сам міністр закордонних справ, а глава президентського офісу - в Україні, як відомо, фігура політична, а не адміністративна.

Через брак достовірної інформації нам доведеться обмежуватися тільки припущеннями. І стосуються вони, природно, непублічного боку дипломатії. Зокрема, той факт, що Зеленський їде до Вашингтона з одним-єдиним потужним козирем.

З можливістю більш-менш відверто звинуватити адміністрацію Байдена в "зраді" інтересів як України, так і США в питанні "Північного потоку-2". І оскільки через це питання у чинного президента США склалася непроста ситуація як з республіканською опозицією в Конгресі, так і з частиною однопартійців, від тональності заяв президента України може певною мірою, залежатиме майбутня позиція адміністрації президента США.

На Банковій це розуміють і тому, ймовірно, почали переговори про розмір компенсації за відмову від педалювання теми "Північного потоку-2" під час візиту Зеленського. Це один з небагатьох питань, заради якого в Вашингтон повинен летіти саме найближчий соратник українського президента.

Якою може бути форма можливої компенсації - поки невідомо. Але хочеться сподіватися, що в процесі переговорів на цю вкрай чутливу для адміністрації Байдена тему Єрмак проявить більше дипломатичного хисту, ніж під час комунікації з представниками адміністрації Трампа. Адже саме невдала позиція соратника Зеленського в його контактах з Рудольфом Джуліані свого часу стала однією з причин чималих міжнародних втрат для України.

Тарас Паньо