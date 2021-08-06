Україна зібрала 32,2 мільйона тонн зернових нового врожаю

У всіх областях України проходить збирання ранніх зернових та зернобобових культур, яке проведено на площі 7,4 млн га. Уже намолочено понад 32,2 млн тонн (+8 млн тонн за минулий тиждень) зерна нового врожаю.

Як повідомляє пресслужба Мінагрополітики﻿, всього обмолочено:

пшениці - 5,1 млн га (72% до прогнозу);

ячменю - майже 2 млн га (79% до прогнозу;

гороху - 208 тис. га (86% до прогнозу).

Загалом лідерами є сільгосптоваровиробники Миколаївщини та Херсонщини, які повністю закінчили збирання ранніх зернових та зернобобових культур і ріпаку.

Лідерами по урожайності зернових є сільгосптоваровиробники Хмельниччини та Волині, які зібрали відповідно 14 та 32% площ при врожайності 60,6 та 60,5 ц/га.