Тіньовий ринок: скільки в Україні нелегального бензину

Частка нелегального бізнесу на ринку роздрібної торгівлі пальним в Україні постійно зростає. Втрати бюджету від нелегальної діяльності на ринку пального щороку складають близько 20 мільярдів гривень.

Про це повідомила пресслужба﻿ Антимонопольного комітету України.

За даними компаній, у 2020 році частка нелегального ринку бензину в Україні становила 25%, дизельного пального – 19%, а автогазу – 34%.

"Оскільки практично половину вартості пального зараз складають податки, то втрати бюджету від діяльності недоброчесних учасників ринку щороку складають близько 20 мільярдів гривень" , - стверджують підприємці.

Держуповноважені Комітету запропонували в майбутньому розробити створення та забезпечення функціонування системи глобального моніторингу ринку роздрібної торгівлі пальним.

У підсумку сторони домовилися напрацювати конкретні пропозиції, зокрема і щодо розробки системи моніторингу, та продовжити діалог на початку осені.