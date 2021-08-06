Німеччину накриває нова хвиля COVID-19

Нова хвиля COVID-19 накриває Німеччину незважаючи на збільшення числа вакцинованих громадян. Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха в п'ятницю, 6 серпня, повідомляє Кореспондент.

За минулий місяць кількість нових заражень в країні виросла в чотири рази. Напередодні в Німеччині підтвердили 3448 нових випадків, тижневий показник на 100 тисяч населення досяг 20,4, тоді як місяць тому він становив 4,9.

При цьому інтенсивна захворюваність фіксується у віковій групі 15-34 років. Менше хворіють люди у віці 55+.

Інститут оцінює ефективність вакцинації приблизно на рівні 88% для людей у віковій категорії від 18 до 59 років і приблизно в 87% для групи більше 60 років. На даний момент в Німеччині повністю імунізовані понад 54% населення, принаймні одну дозу вакцини отримали понад 62%.