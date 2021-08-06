Міжбанк: гривні не дають зміцнитися сильніше

Учорашнє зниження котирувань на міжбанківському﻿ валютному ринку продовжилося і в п'ятницю.

Не дочекавшись зростання долара вище рівня 27 гривень, на ринок з продажем вийшли експортери, у яких уже закінчилася гривня. До них приєдналися спекулянти, які тепер активно грають на пониження курсу. Спільними зусиллями цінник на покупку опустили до 26,80 гривень. Продавці звернулися за допомогою до Національного банку, тому що виникла загроза сильного обвалу. Регулятор вийшов з інтервенцією на покупку на рівні 26,81 гривень і до обідньої перерви встиг купити близько 30 млн доларів. Після обіду Нацбанк продовжує залишатися на ринку, утримуючи рівень і не дозволяючи долару знижуватися далі.

Слідом за безготівковим продовжив зниження і готівковий долар. Вранці в обмінниках Києва його продавали по 26,95-26,96 гривень, а до обіду цінник опустився до 26,90-26,91 гривень. Попит на готівкову валюту є, але на брак пропозиції оператори валютного ринку теж не скаржаться.

Євро на FOREX в першій половині дня п'ятниці опустилось до позначки 1,1800 долара. Готівкове євро за пів дня подешевшало на 10 копійок: вранці продавали по 31,85 гривень, а до обіду - вже по 31,75 гривень.

Російський рубль сьогодні звузив торговельний діапазон до 73,00-73,25 рублів за долар. Чергова спроба опуститися нижче 73 рублів за долар ні до чого не призвела: на цьому рівні рубль починають продавати у великих кількостях. У Києві готівковий рубль продають по 3,65-3,69 гривні за 10 рублів.