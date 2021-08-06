Скасування оцінок: чого чекати українським школярам та батькам

У початковій школі скасували оцінки. Причому почалося це не зараз - ще в минулому навчальному році таке нововведення було для третьокласників, і ось тепер черга дійшла до 4-х класів, повідомляє Дзеркало тижня.

Міносвіти видало відповідний наказ, і це викликало бурю: "чиновникам нічим зайнятися", "батьки хочуть, щоб всі панькалися з їхніми дітьми", "це знищення української освіти".

Меседж "в школі відмінили оцінки" - це лише половина правди. Адже насправді скасували тільки цифрові оцінки, а залишили так зване вербальне оцінювання - словесні коментарі.

Тобто тепер вчитель не може сказати дитині: "Сідай, два", - і на цьому умити руки. Доведеться все пояснювати, писати коментар: що дитина знає і вміє, а над чим ще треба попрацювати.

Причому коментар повинен бути стимулюючим - з упором на хороше, а не з прихованим посилом. Для тих вчителів, хто все ж не може обійтися без оцінок, є своєрідний компроміс - можна оцінювати дитини за допомогою букв: В - високий рівень досягнень, Д - достатній, С - середній, Н - низький.

Але це ще не всі нововведення. Відтепер в початкових класах не буде традиційних контрольних робіт, замість них з'являться діагностичні. Що це означає? Те, що крім задачок або вправ в них будуть питання на кшталт: "Чи легко було тобі виконувати це завдання?", "Що допомагає тобі вчитися?", "Познач завдання, що викликали труднощі". І що поганого в такому підході? Та ще якщо вчитель дасть після цього мотивуючий коментар?

Фідбек від вчителя важливий для дитини і для більшості батьків. І цього в освіті не вистачає. Ось приклад: під час міжнародного дослідження PISA 25% українських школярів повідомили, що вчителі ніколи або майже ніколи не говорять їм про їх сильні сторони. Ще раз: не про помилки, а саме про сильні сторони.

І це може негативно впливати на мотивацію учнів до навчання, зазначено в Національному звіті за результатами PISA. Будемо відверті, - розмови про сильні сторони дитини в школі часто зводяться до того, як йому поліпшити оцінку, що перездати.

Деякі батьки не хочуть відмовлятися від оцінок. І не тільки через те, що останні допомагають оцінити успіхи дитини на тлі інших. Система оцінювання в балах - проста і зрозуміла для батьків, але вони побоюються, що якщо її скасують, запанує цілковита анархія.

Це лякає, з оглядкою на не дуже високу довіру суспільства до якості освіти. Врахуємо також, що у нас сильні традиції авторитарної педагогіки, тому що освіта - це ж не самотній острів в океані, воно відображає все те, що є в суспільстві.

До речі, як підтвердив національний моніторинг якості початкової освіти, кращі результати навчання продемонстрували ті школярі, яких підтримують батьки, розмовляють з ними про навчання.

Коментарі про успішність дитини допоможуть і вчителям, - якщо батьки будуть отримувати регулярний фідбек, у них буде менше недовіри до школи і тривожності.

Коментувати успішність дитини вчитель повинен не тільки усно, але й письмово. І якщо в маленьких класах приватних шкіл це можна робити часто, то в класі на сорок дітей вчитель просто фізично не може регулярно писати про кожного.

І навіть якщо коментар буде хоча б раз на тиждень кожній дитині - це теж добре. Але така робота потребує значно більше часу. Хто оплатить її? І як тут не згадати про реформу оплати праці вчителів, так і не відбулася?

Одна з пропозицій тоді було таким - оплачувати вчителям не кількість уроків, а цілий робочий день: підготовку до уроків, перевірку зошитів, педради, наради тощо Вчительські профспілки, та й багато педагогів, тоді не підтримали змін, а тепер це стало в нагоді б.

Як вчителі сприймають ідею відмови від оцінок в балах, нам точно не відомо. Єдине більш-менш легітимне дослідження на сьогоднішній день - це опитування вчителів, які брали участь в пілотуванні Нової української школи. Так ось, 60% опитаних помітили, що вони - за традиційну оцінку в балах.

Авторитарним вчителям буде найважче сприйняти нову систему оцінювання. Є і ще одна причина того, що не всі педагоги підтримують нову систему оцінювання. Скасування цифрових оцінок означатиме для вчителя, що у нього тепер немає караючого меча, яким можна змусити учнів вчитися.

Відтепер він повинен проводити свої уроки так, щоб зацікавити навчанням. А до цього готові і хочуть цього не все. Набагато простіше сказати: "Відкрийте зошити, прочитайте правило і виконайте вправу".

Але тепер подібне не завжди пройде. В українській освіті і в очікуваннях від нього починаються зміни, і це радує. Згідно з результатами опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього, більшість (70% респондентів) вважають, що ознакою якісної освіти є вмотивований дитина, яка хоче і вміє вчитися.

До речі, у багатьох країнах Європи початкова школа - без оцінок. В Естонії, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії замість балів застосовується вербальна характеристика, а в Швеції і Норвегії вона є аж до 6-го і 8-го класу відповідно. У Канаді, Великобританії, Бельгії, Австралії в початковій школі застосовується оцінювання в рівнях або літерна шкала, і вчителі пишуть коментарі, щоб показати прогрес дитини.

Але немає такої ідеї, яку не можна було б спотворити невдалим виконанням. І тут є кілька великих застережень.

По-перше, формує словесне оцінювання не повинно звестися до порожніх стандартним фразам і плюсик в табличці - це дитина вміє, а це - ні.

По-друге, треба дати вчителям інструменти і методики цього оцінювання, - до сих пір від них вимагали лише перевірити роботу учня, порахувати в ній кількість помилок і в залежності від цього поставити оцінку. Тепер під час оцінювання вчитель повинен зосередитися не тільки на навчанні, а й на індивідуальні особливості учнів, коментувати їх самостійність, вмотивованість, комунікацію з іншими.

По-третє, школам треба нарешті почати користуватися своєю автономією. Відповідно до закону, вони можуть оцінювати успіхи дітей по-своєму (смайликами, наклейками, сонечками або квіточками), головне - щоб в результаті перевели його в вид, затверджений МОН.

По-четверте, треба зрозуміти, що буде далі, в старшій школі? Коли і як буде організовано перехід на оцінювання в балах? Якщо в п'ятому класі, то тут є складність, адже на цьому етапі дітям і так нелегко, - замість улюбленої вчительки, яку розумієш з півслова і одного погляду, з'являється купа нових незнайомих вчителів.

Якщо все це не буде враховано, нове оцінювання перетвориться на фікцію. А воно - одне з небагатьох надій на зміни в школі.

Оксана Онищенко