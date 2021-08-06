Екссуперник Ломаченка назвав переможця бою Усик – Джошуа

Британець Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) має перевагу над Олександром Усиком (18-0, 13 КО) і доведе це в поєдинку 25 вересня. Мінусом українця є те, що він не природний супертяж, повідомляє Обозреватель.

Таку думку в інтерв'ю Mirror Fighting висловив екссуперник Василя Ломаченка Люк Кемпбелл. За словами британського боксера, Усик має неймовірні навички, але поступається супернику в потужності.

Люк Кемпбелл (праворуч) перед боєм з Ломаченком. Джерело: Boxing Scene

Порівняльна характеристика Усика і Джошуа. Джерело: The Sun

"Я думаю, що це великий бій, адже Усик – неймовірний талант. Його техніка і боксерський IQ, безумовно, на висоті, але чи супертяж він? Я не думаю, що це так, якщо чесно, саме тут у Джошуа є перевага. У Джошуа швидкі руки, і він великий і сильний супертяж, тому, якщо він проявить свої сильні сторони, думаю, він виграє бій" , – сказав Кемпбелл.

Постер бою Усик – Джошуа. Джерело: Telegram-канал Олександра Усика

Нагадаємо, бій Усик – Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні. Спочатку Джошуа повинен був побитися з Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Однак Циганського короля, як називають Ф'юрі, зобов'язали в третій раз вийти на ринг проти американця Деонтея Вайлдера (42-1, 41 КО).

Команди боксерів призначили поєдинок на 24 липня. Однак через коронавірус в команді Тайсона бій було відкладено на жовтень.

Ставки на бій Усик – Джошуа.

Після зриву протистояння Ф'юрі – Джошуа Всесвітня боксерська організація (WBO) санкціонувала обов'язковий захист Ентоні чемпіонського пояса в бою з Усиком. Це рішення викликало гнів у промоутера британського боксера Едді Хірна, який поскаржився на те, що його клієнта постійно змушують відстоювати титули.

Ентоні Джошуа знаходиться у відмінній формі. Джерело: Instagram Ентоні Джошуа

Промоутер Усика Олександр Красюк розповів про незвичайний пункт в контракті на бій з Джошуа. Крім того, він назвав історичним майбутнє протистояння.

Усика перед поєдинком виключили з рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC). Це викликало бурхливе обговорення в мережі, а самого українця назвали зрадником.