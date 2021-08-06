Укрзалізниця призначила ще один додатковий поїзд до Одеси

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд № 274/273 Чернівці — Одеса. Тепер жителям Буковини буде ще зручніше дістатися до популярного чорноморського курорту, а одеситам — на захід країни.

Про це повідомила пресслужба УЗ﻿.

З Чернівців поїзд вирушатиме 7 та 9 серпня, а з 15 серпня і до кінця літа курсуватиме через день по непарних числах.

З Одеси він курсуватиме за схожим графіком: 8 та 10 серпня, а потім з 16 серпня по парних числах.

З Чернівців він відправлятиметься о 17:05, а зворотно з Одеси — о 15:47.

Із цим поїздом відновлюється також залізничне сполучення Одеси із Заліщиками, яке було відсутнє понад 10 років, зазначили в УЗ.