Що буде з цінами на автогаз в Україні: прогнози експертів

Ціни на скраплений автомобільний газ продовжують зростати вже кілька тижнів поспіль, повідомляє 24 Канал.

У перші дні серпня вартість скрапленого автомобільного газу в Україні перевищила 17 гривень/літр і, схоже, не збирається на цьому рівні зупинятися. Що ж викликало подорожчання автогазу в нашій країні, що буде з цінами до кінця серпня, і чи є надія на їх зниження?

В Україні дорожчає автомобільний газ. З початку серпня середня ціна палива переступила рубіж в 17 гривень за 1 літр, а на деяких автозаправках вона вже впритул підійшла до 18 гривень.

Уряд з середини травня регулює вартість автомобільного палива, регулярно - приблизно раз в десять днів - публікуючи індикативні ціни на бензин і дизельне паливо, на які повинні орієнтуватися оператори ринку при визначенні цін на своїх АЗС. Останній раз Мінекономіки оновило ці показники 3 серпня. Відповідно до них, максимальна роздрібна ціна "звичайного" (непреміального) бензину не може перевищувати 31,86 гривні/літр, "звичайного" дизпалива - 29,24 гривні/літр.

В принципі, середні ціни на бензин А-95 і дизель зараз нижчі за ті, що встановлені Кабміном (станом на 5 серпня - 30,27 гривні/літр і 28,45 гривні/літр відповідно). Але зі зрідженим автомобільним газом ситуація зовсім інша, адже вартість автогазу не регулюється урядом.

Як було зазначено вище, останнім часом ціни на цей вид палива росли, при цьому йдеться не про кілька днів, а про тижні. І, якщо ще на початку липня його середня роздрібна ціна була дещо більше 15 гривень/літр, то станом на 5 серпня, вона досягла показника 17,07 гривні/літр.

У червні-липні на вітчизняному ринку скрапленого газу виникла напруженість через збій поставок з Росії, і сьогодні цей форс-мажор продовжує впливати на ситуацію, в тому числі, цінову.

За словами експерта нафторинку Олександра Сіренка, близько 80% автогазу в Україні - це імпорт, при цьому частка в ньому російського палива складає від 30% до 40%.

Зараз поставки з Росії ближче до нижнього рівня, і пов'язано це з тяганиною, що виникла при зміні трейдера державної компанії "Роснефть" для України.

"Будь-яка криза з пропан-бутаном в Україні за останні п'ять років так чи інакше пов'язана з "Роснефтью" , - сказав Сіренко.

За його словами, на внутрішній ринок надійшли ще не всі обсяги, які замовлялися в червні-липні: "Вони досі, або в дорозі, або розмитнюються - ресурс по бухгалтерії є, але в наявності його немає".

Також незрозуміло, як будуть здійснюватися поставки автогазу

"Роснефти" в серпні. Справа в тому, що попит на скраплений на газ - а разом з ним і вартість - зростає в самій Росії. "Якщо там був великий ресурс для експорту, то сьогодні його (в колишніх обсягах) немає" , - зазначив в коментарі виданню аналітік консалтингової компанії "А-95" Артем Куюн.

Крім того, за його словами, зростає попит на скраплений газ в Польщі, Болгарії, Туреччини, які також активно використовують цей ресурс.

Ще одним великим постачальником зрідженого газу в Україну є Казахстан, який також останнім часом скорочує обсяги поставок.

"Начебто, цей ресурс пішов на російський ринок, тому потихеньку обрізають українських трейдерів" , - говорить Олександр Сіренко.

Третій важливий постачальник нашої країни - Білорусь, в першу чергу Мозирський НПЗ, і на цьому напрямку ситуація теж складається не найсприятливішим для нас чином: "Слава богу, він (НПЗ) виходить з ремонтного коматозу, але, якщо за довгими договорами він постачає, то споту ми поки не бачимо".

Не будемо забувати і про зростаючі нафтові котирування, які також впливають на ціни пального. І, якщо бензин і дизель реагують на них досить швидко, то автогаз - з деяким тимчасовим лагом, зазначив Артем Куюн.

Доведеться почекати

При цьому говорити про те, що в Україні спостерігається дефіцит скрапленого автомобільного газу, не можна.

"Він є на ГНС (газонакопичувальні станції), але не у вільному продажі, тому що його притримують" , - зазначив Олександр Сіренко.

Чому притримують? - бояться, що знову почнуться перебої з поставками.

Таким чином, зростання цін на автогаз в Україні найближчим часом продовжиться. "У короткостроковій перспективі роздріб буде наздоганяти опт - підвищення буде, але не стрімке і не на значну величину, - говорить Олександр Сіренко. - Ціни на ринку вирівняються, всі трейдери будуть працювати в коридорі 17-17,9 гривні/літр".

"На сьогоднішній день, з урахуванням нинішніх оптових цін, є зазор для подорожчання в роздробі приблизно на 50 копійок" , - погоджується Артем Куюн.

Він також не виключив, що на окремих АЗС незабаром з'явиться ціна 18 гривень.

Однак, якщо ціни продовжать рости, споживання автогазу почне знижуватися, так як автомобілісти будуть "повертатися" до бензину - адже використання автогазу доцільно тоді, коли його ціна становить 50% - максимум 55% від вартості бензину. Відповідно, падіння попиту потягне за собою і зниження ціни.

Це може статися, починаючи з осені.

"До жовтня вони впадуть точно" , - говорить Артем Куюн.

Але додає: "Якщо не буде якихось форс-мажорів".

Але до яких рівнів впаде ціна? Олександр Сіріенко не виключає, що вона повернеться до рівня 15 гривень/літр або близько того. І статися це може вже до початку вересня.