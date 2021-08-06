Епоха дешевого газу закінчилася - Bloomberg

Закінчилася епоха, коли природний газ був дешевим. Як пише Bloomberg, попит на колись доступне паливо сильно перевищив пропозицію і привів до стрибка цін по всьому світу, повідомляє Лента.Ру.

Агентство визнало, що природний газ був в достатку і недорогим протягом останнього десятиліття. Однак зараз на тлі припинення поставок з США до Австралії і підвищеного попиту в Азії ціни різко злетіли - в Європі, наприклад, з травня 2020 року газове паливо подорожчало на тисячу відсотків.

Зростання цін на природний газ торкнеться в результаті всіх галузей світової економіки та посилить ризик інфляції. Витрати електростанцій і нафтохімічної промисловості збільшаться, а значить, споживачі отримають вищі рахунки за електроенергію і газ - користуватися пральною машиною, приготувати вечерю і прийняти гарячий душ стане набагато дорожче. Особливо сильно це вдарить по бідних країнах на кшталт Пакистану й Бангладеш - їх енергетична політика заточена під газ, який повинен був довгий час залишатися дешевим видом палива.

Однак світ не перестане залежати від цього джерела енергії. Багато країн вважатимуть за краще використовувати газ як більш чисте пальне паливо, та відмовляються від вугілля в гонитві за скороченням викидів.

"Незалежно від того, що ви думаєте з цього приводу, газ продовжить бути перехідним до чистої енергії паливом наступні кілька десятиліть. При цьому, його ціна не впаде найближчим часом і стане ще вище в довгостроковій перспективі", - заявив головний виконавчий директор аналітично- консалтингової компанії Macro-Advisory Кріс Уїфер.

Серед факторів, що вплинули на підвищення цін на газ є одноразові - викликані коронавірусом перебої в ланцюжках поставок і відновлення економіки від наслідків пандемії. Однак експерти вважають, що, крім цього, вплинув перегляд багатьма країнами енергетичної стратегії - вони вирішили перейти на газ, щоб швидко і з мінімальними витратами почати скорочення вуглецевих викидів.

Комунальні підприємства в Європі переходять на найчистіше паливо через захмарні квоти на вуглецеві викиди, а уряди країн Південної та Південно-Східної Азії планують десятками нових газових електростанцій покрити потреби в електроенергії. Китай, наприклад, має намір залежати від газу більше, ніж будь-коли - він прагне різко відмовитися від вугільного палива.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), до 2024 року попит на природний газ виросте на сім відсотків у порівнянні з допандемійним рівнем. А згідно з аналізом McKinsey & Co, щороку до 2035-го він буде популярніші на 3,5 відсотка.

Зазвичай високий попит стимулює приплив інвестицій в нові експортні потужності. Однак одним з головних чинників підвищення цін на газ стала нестача капіталу для нарощування поставок. Великі енергетичні компанії були змушені переглянути свої плани через досліджень про небезпеку газу для атмосфери. На початку року МЕА заявило, що для досягнення нульових викидів до 2050 року необхідно припинити інвестиції в газові проекти.

Віце-голова дослідницької компанії в галузі енергетики Wood Mackenzie по Азіатсько-Тихоокеанському регіону Гевін Томпсон вважає, що без нових інвестицій попит на скраплений придатний газ (СПГ) в Азії до 2035 року перевищить пропозицію на 160 мільйонів тонн. Для порівняння, в 2020 році в регіон було імпортовано 250 мільйонів тонн СПГ.

Заступник генерального директора російського експортера СПГ ПАТ «Новатек» Марк Джетвей попередив, що екоактивісти будуть перешкоджати нарощуванню поставок за доступною ціною. На його думку, відсутність капітальних вкладень в газові проекти веде світ не до енергетичного переходу, а до неминучої енергетичної кризи.

Європа вже зіткнулася з енергетичним шоком. Вартість газу і електроенергії в деяких країнах різко зросла. У Німеччині, наприклад, електрика в цьому році подорожчало на 60 відсотків - через непідйомні рахунків довелося закрити деякі підприємства.