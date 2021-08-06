Українські порти скоротили перевалку зерна майже на чверть

Оператори в морських портах України в січні-липні 2021 р обробили 76,5 млн т вантажів, що на 15,2 млн т або на 16,6% менше, ніж за аналогічної період минулого року, повідомляє AgroPortal.

Про це повідомляє ДП «Адміністрація морських портів України».

Найбільші обсяги перевалки припали на руду і зернові вантажі: 21,7 млн т (-18,2%) і 20 млн т (-24%) відповідно.

Також за 7 місяців цього року було оброблено 587 837 TEU контейнерів, що на 2,8% менше, ніж за аналогічний період 2020 року.

За звітний період тільки порти Ізмаїл та Усть-Дунайськ перевищують показники минулого року на 8,1% і 68,8% відповідно.