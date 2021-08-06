У Хмельницькій області ураган пошкодив одне з семи чудес України

Хмельницька область увечері 5 серпня виявилася в епіцентрі урагану. Дерева виривало з корінням, постраждала і Кам'янецька фортеця, повідомляє Україна 24.

Вранці 6 серпня погода над Кам'янець-Подільським була дощовою, але на щастя, без вітру. А ось нічний ураган наробив біди. Шквальний вітер подекуди сягав 20 м/с. Поламало всі дерева в парку, наламало дров і в центрі, водою вимило бруківку.

"Внаслідок негоди на території району було повалено понад сотню дерев. Зірвано дахи з п'яти будинків і приватних споруд. Також пошкоджено дах на південних воротах Кам'янець-Подільської фортеці", - розповів речник головного управління ДСНС в Хмельницькій області Віталій Гричанюк.

Постраждало одне з семи чудес України - Кам'янець-Подільська оборонна фортеця XI століття. Її брали штурмом, палили, але тільки зараз її пошкодила негода. Вітер зніс дах, покриття впало на сусідню будівлю музею фортеці і все зруйнувало. Вітер розносив дерев'яні балки і черепицю на 25 метрів. Зараз музей накрили плівкою, щоб зберегти експонати. Відновити купол вежі буде непросто.