Стало відомо, скільки стартапів в Україні отримали фінансування

Український фонд стартапів (Ukrainian Startup Fund, USF) профінансував близько 200 стартапів майже на $ 5 млн, загальна сума фінансування цих проектів разом з партнерами склала $ 23 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За час роботи Українського фонду стартапів, який підпорядкований Мінфіну, вже отримано понад 3 тис. заявок. За підсумками відбору та оцінювання профільних експертів було профінансовано майже 200 стартапів на суму близько $ 5 млн" , - вказало міністерство на сайті в п'ятницю.

Зокрема, станом на 1 липня 2021 року наглядова рада Фонду затвердила фінансування для 130 стартапів за підсумками Pitch Day, а також 65 стартапів у рамках акселераційної програми, уточнив Мінфін.

Як прокоментував заступник міністра фінансів Олександр Кава, який також є членом наглядової ради Фонду, серед переможців грантової програми лідирують стартапи з індустрії агротехнологій, штучного інтелекту та охорони здоров'я.