Стало відомо, скільки стартапів в Україні отримали фінансування
Український фонд стартапів (Ukrainian Startup Fund, USF) профінансував близько 200 стартапів майже на $ 5 млн, загальна сума фінансування цих проектів разом з партнерами склала $ 23 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"За час роботи Українського фонду стартапів, який підпорядкований Мінфіну, вже отримано понад 3 тис. заявок. За підсумками відбору та оцінювання профільних експертів було профінансовано майже 200 стартапів на суму близько $ 5 млн", - вказало міністерство на сайті в п'ятницю.
Зокрема, станом на 1 липня 2021 року наглядова рада Фонду затвердила фінансування для 130 стартапів за підсумками Pitch Day, а також 65 стартапів у рамках акселераційної програми, уточнив Мінфін.
Як прокоментував заступник міністра фінансів Олександр Кава, який також є членом наглядової ради Фонду, серед переможців грантової програми лідирують стартапи з індустрії агротехнологій, штучного інтелекту та охорони здоров'я.
"Крім того, Фонд заохочує команди стартаперів подавати проекти з розвитку електронного уряду (eGovernment), промисловості, інфраструктури та інших напрямків, які, безумовно, роблять значний внесок у розвиток інноваційної стартап-екосистеми, економіки і держави в цілому", - зазначив Кава.