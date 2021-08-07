Лікар назвала продукти, які "вбивають" підшлункову залозу

Лікар-ендокринолог Зухра Павлова розповіла про продукти, які вкрай негативно впливають на здоров'я підшлункової залози. Доктор зазначила, що орган погано переносить надмірну кількість висококалорійних і цукровмісних продуктів, повідомляє Clutch.

Павлова помітила, що "вживання великої кількості солодкої або калорійної їжі призводить до загибелі клітин підшлункової залози".

Ендокринолог пояснила зв'язок здоров'я підшлункової залози та вживання вищеописаних продуктів – включення їх в меню провокує зростання жирової тканини в організмі. Таке збільшення жирової маси пов'язане з розвитком системного запалення з оксидативним стресом. Даний процес, своєю чергою, зачіпає клітини підшлункової, сприяє порушень у виробництві інсуліну, виникнення інсулінорезистентності.

Також ендокринолог дала ряд цінних рекомендацій для підтримки здоров'я залози: помірні порції і паузи між прийомами їжі – не менше 3 годин і не більше 5 годин.