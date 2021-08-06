Стали відомі штрафи за продаж ліків в аптеках дітям до 14 років

В Україні із 7 серпня діятиме заборона на продаж ліків в аптеках дітям до 14 років. Однак для того, щоб за це почали штрафувати, потрібно прийняти відповідний законопроект, повідомляє РБК-Украина.

Про це написав голова Комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький в Facebook.

Парламенту потрібно ухвалити законопроект № 5123-1, який вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто запроваджує штрафи за порушення заборони на продаж ліків дітям:

при першому порушенні у розмірі 6,8 тисяч - 13,6 тисяч гривень.

при повторному – 13,6 тисяч гривень - 23,8 тисяч гривень.

"Штрафи доволі великі. Якщо ж і цього буде замало, будемо ініціювати введення кримінальної відповідальності для випадків, коли продаж ліків призвів до загибелі дитини" , - наголоси Радуцький.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає заборону продажу ліків дітям до 14 років.

Автор: Инна Собора