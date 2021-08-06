Гетманцев хоче знати про доходи всіх українців за кордоном

Гетманцев хоче знати про доходи всіх українців за кордоном

За результатами 2022 року уряд України знатиме про всі доходи українських податкових резидентів, які перебувають за кордоном﻿. Про це у Facebook повідомив нардеп від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Деловая столица.

"При розробці законопроэкту про податкову амністію ми використовували приклад Аргентини, яка вивела з тіні $117 млрд і приклад Індонезії, яка вивела більше $350 млрд. Амністії в цих країнах проводилися в той час, коли ми проводимо її в Україні — перед запуском автоматичного міжнародного обміну податковою інформацією", — зазначив Гетманцев.

"За результатами 2022 року ми будемо знати про всі доходи українських податкових резидентів, які перебувають за кордоном", — підкреслив Гетманцев.

Гетманцев також нагадав, що Кабінет міністрів готує внесення в парламент законопроєкту про так звані непрямі методи податкового контролю.

В липні президент України Володимир Зеленський підписав закони, які вводять податкову амністію для українців. Перший закон дозволяє добровільно задекларувати свої активи, а другий — звільняє від відповідальності.

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