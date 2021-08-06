Гетманцев хоче знати про доходи всіх українців за кордоном

За результатами 2022 року уряд України знатиме про всі доходи українських податкових резидентів, які перебувають за кордоном﻿. Про це у Facebook повідомив нардеп від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє Деловая столица.

"При розробці законопроэкту про податкову амністію ми використовували приклад Аргентини, яка вивела з тіні $117 млрд і приклад Індонезії, яка вивела більше $350 млрд. Амністії в цих країнах проводилися в той час, коли ми проводимо її в Україні — перед запуском автоматичного міжнародного обміну податковою інформацією" , — зазначив Гетманцев.

"За результатами 2022 року ми будемо знати про всі доходи українських податкових резидентів, які перебувають за кордоном" , — підкреслив Гетманцев.

Гетманцев також нагадав, що Кабінет міністрів готує внесення в парламент законопроєкту про так звані непрямі методи податкового контролю.

В липні президент України Володимир Зеленський підписав закони, які вводять податкову амністію для українців. Перший закон дозволяє добровільно задекларувати свої активи, а другий — звільняє від відповідальності.