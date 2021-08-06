Україна в п'ять разів наростила імпорт газу з ЄС

Майже 498 млн куб. м - такий обсяг транспортування газу з ЄС в Україну за липень. Це рекордний показник з початку року, а в порівнянні з червнем він виріс в 5,5 рази. У свою чергу експорт разом з реекспортом газу з України в країни Європи в минулому місяці склав 54,38 млн куб. м, повідомляє UBR.

У повідомленні прес-служби Оператора ГТС України зазначено, що 93% обсягу газу було імпортовано віртуальним реверсом з Угорщини та Польщі.

Залишається відкритим питання про створення віртуальної точки зі Словаччиною. Оператор ГТС України створив робочу групу з цього питання з Секретаріатом Енергетичного співтовариства.

За словами гендиректора ОГТСУ Сергія Макогона, сенс віртуальних точок - не в економії, а в розширенні можливостей для імпорту газу.

"Якщо раніше нам потрібно було фізично вивести газ для транзиту, а потім в обмежених обсягах качати, то зараз все значно простіше. Фактично ми можемо імпортувати газ в обсягах транзиту за допомогою віртуального реверсу. Це зняло багато питань, багато технічних і фізичних обмежень" , - сказав він.

Він зазначив, що частково успіх закачування в сховища 2020 року відбувся завдяки віртуальним точкам. Більшу частину газу Україна імпортувала через віртуальний реверс, тому вкрай важливим є збереження транзиту газу через Україну і після 2024-го.