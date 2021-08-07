Гороскоп на 7 серпня: що чекає на всі знаки Зодіаку

У суботу, 7 серпня 2021 року, зірки радять творчо підходити до розв'язання будь-якого питання, повідомляє УНИАН.

Овен

У цей день Овну астрологи радять брати ініціативу у своїх руки, і тоді у цього знаку Зодіаку все вийде.

Телець

Формула "робота не вовк" стане завтра тимчасовим девізом Тільця. Зірки гороскопу радять йому присвятити цей день собі та своїм близьким.

Близнюки

Сьогодні будь-яку справу, за яку Близнюки візьмуться, вони зможуть просунути вперед і навіть зрушити з мертвої точки.

Рак

У Раків 7 серпня буде ледачий день, адже астрологи радять їм не братися навіть за дрібні справи, вони будуть приречені на провал.

Лев

У цей день ділова активність, хватка й гострий розум Лева будуть на висоті, допомагаючи йому вирішувати найскладніші завдання.

Діва

Сьогодні Діва повинна займатися тільки своїми справами й постаратися не приходити іншим на допомогу.

Терези

Терези в цей день стануть генераторами важливих ідей, які буквально будуть фонтанувати.

Скорпіон

Сьогодні голова Скорпіона обіцяє працювати на найвищому рівні, виношуючи плани, у першу чергу - пов'язані з роботою.

Стрілець

Стрільцеві у суботу, 7 серпня, пощастить: йому волею-неволею доведеться займатися тим, що він любить.

Козеріг

Сьогодні Козеріг може проявити себе як чудовий друг або як небезпечний противник – залежно від того, ким ви йому доводитеся.

Водолій

Водолію 7 серпня протипоказана будь-яка активна діяльність- крім тієї, якою він захоче зайнятися не для результату, а для душі.

Риби

Риби в цей день здатні домогтися багато чого! Однак далеко не факт, що таке бажання у них виникне.