Дощі йдуть, вітер лишається: погода у вихідні 7-8 серпня

На вихідних більшу частину України чекає деяке поліпшення погодних умов. Десь потеплішає, десь, навпаки, спаде спека, але головне – вітри трохи заспокояться й дощі почнуть уходити, так що багато хто зможе нормально відпочити на природі.

У суботу, 7 серпня, у деяких регіонах України буде все ще досить прохолодно. Так, на заході та в Київській області очікується 24-26°С удень і від 11 у Львівській до 17°С у Київській області вночі. Трохи тепліше буде в Закарпатській, а також у центральних і північних областях - обіцяють 25-29°С удень і від 11 на Закарпатті до 18°С у центрі та на півночі вночі. Найтепліше, але не в порівнянні з попередніми показниками, буде на півдні та в Дніпропетровській області - близько 28-31°С удень і 18-21°С уночі. Як і раніше спекотно буде тільки на сході та в Криму - від 30 до 34°С удень і 19-23°С уночі. Також висока температура очікується в Запорізькій області - обіцяють 31-33°С удень і 19-21°С уночі.

Дощі з грозами 7 серпня проллються на сході, на півдні, а також у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській і Черкаській областях. Середня швидкість вітру по країні - 11-18 км/год, у Криму - 4-11 км/год. На сході, на півдні та на заході місцями можливі шквали до 22-25 км/год.

У неділю, 8 серпня, практично по всій країні трохи потеплішає. Як і раніше прохолодно буде тільки в центрі, на півночі, а також у Хмельницькій області - там очікується 25-29°С удень і 11-1° С уночі. На заході в цілому ж днем трохи потеплішає - обіцяють температуру від 26 до 31°С, але всього 10-13°С уночі. У Криму ж трохи похолодшає, і температура там зрівняється з Дніпропетровською, Полтавською та Одеською областями - там буде близько 28-31°С удень і від 15 у Полтавській області до 21°С у Криму вночі. У цілому ж у південних, східних, а також у Закарпатській області 8 серпня очікується температура 30-32°С удень і від 12 на Закарпатті до 21°С на півдні вночі. І найспекотнішим регіоном буде Луганська область - там обіцяють 32-34°С удень і 19-21°С уночі.

Дощі з грозами 8 серпня залишаться тільки на сході країни та в Криму. Вітер ще трохи заспокоїться, і шквали залишаться тільки на півдні країни. У центрі, на заході та в Криму очікується вітер 7-14 км/год, на сході та на півночі - 11-18 км/год, на півдні - 14-18 км/год, місцями шквали до 22 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 7 серпня вночі в Україні, крім західної частини, удень на Лівобережжі грози, у окремих районах град та шквали (рівень небезпеки - жовтий). 7 серпня в східних областях і в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві , 7-8 серпня очікується температура від 14 до 27°С протягом дня, вітер 11-18 км/год у суботу та 4-7 км/год у неділю та легка хмарність. Опадів не прогнозується.