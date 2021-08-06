Таліби захопили перший провінційний центр в Афганістані

У п'ятницю, 6 серпня, бойовики ісламістського руху "Талібан" захопили ще одне місто в Афганістані, Зарандж. Вперше таліби захопили захопило провінційний центр, Зарандж - центр південно-західної провінції Німруз, повідомляє Страна.ua.

Про це офіційний представник талібів Карі Юсуф Ахмаді написав в своєму Тwitter.

"Сьогодні вдень в Зарандж, столиці провінції Німроз, офіс губернатора, командування і багато інших об'єктів потрапили в руки моджахедів (члени нерегулярних збройних груп, які мотивуються ісламською ідеологією - Ред.),Подробиці пізніше", - написав він.

Після цього він написав у соцмережах про те, що з в'язниці Німроз були в терміновому порядку звільнені ув'язнені, а " війна за національну безпеку в даний час йде повним ходом ".

"Національна безпека також перейшла під контроль моджахедів, зараз в інших місцях проводиться очищення", - написано в його останньому повідомленні.

В Інтернеті з'явилися відео, на кадрах яких відображено захоплення районів Зарандж.

Нагадаємо, після того, як США заявили про виведення своїх військ з Афганістану "Талібан" почав захоплювати міста.