Винищувачі Британії перехопили літак РФ над Чорним морем

Сьогодні, 6 серпня літак РФ увійшов в повітряний простір НАТО над Чорним морем. У відповідь Великобританія випустила винищувачі Typhoon, що базуються в Румунії, повідомляє РБК-Украина.

Про це повідомляє сайт Королівських повітряних сил.

Зазначено, що після появи в небі британських винищувачів, російське повітряне судно розвернулося і покинуло повітряний простір НАТО.

"Коли російський літак увійшов у район польотної інформації Румунії, ми були змушені провести в цьому районі бойове повітряне патрулювання…коли ми наблизилися до нього в цьому районі, літак розвернувся, пішов від нас і залишив повітряний простір" , - йдеться у повідомленні

Автор: Марія Кучерявець