Санкції позбавили Білорусію IQOS

Через санкції, введених проти Білорусі, місцеві споживачі втратили можливість придбати IQOS, заявив головний фінансовий директор компанії Philip Morris Еммануель Бабо під час презентації результатів компанії за другий квартал, повідомляє Лента.Ру.

"Зверніть увагу, що через недавні міжнародних санкцій IQOS перестали бути доступними для продажів в Білорусії, де ми в другому кварталі досягли частки продажів в Мінську майже в сім відсотків", - сказав Бабо.

Судячи зі звіту компанії, продажі припинилися починаючи з 1 липня. Офіційним імпортером систем нагрівання IQOS в країні виступала компанія «Енерго-ОІЛ» бізнесмена Олексія Олексина, який став фігурантом чорного списку Євросоюзу в червні.

Тоді Брюссель запровадив санкції проти низки осіб, під обмеження потрапив в тому числі і російський олігарх, власник фінансової групи «Сафмар» і нафтової компанії «Русснефть» Михайло Гуцерієв. В ЄС пояснювали своє рішення необхідність дати відповідь на порушення прав людини в країні.