У Туреччині рятувальники ліквідували більшість лісових пожеж

Станом на п'ятницю, 6 серпня, в Туреччині ліквідували 196 вогнищ лісових пожеж. Але в п'яти провінціях – Антальї, Муглі, Іспарті, Айдин і Денізлі – горять ще 12 вогнищ, повідомляє Сегодня.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Ердоган закликав дочекатися підсумків проведеного владою розслідування причин виникнення пожеж. Одна з розглянутих фахівцями версій – навмисний підпал. На даному етапі експерти вказують на кліматичні зміни і зростання температур – на їхню думку це одна з можливих причин загорянь.

Відзначимо, що напередодні глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив про успіх у запобіганні загорянь, незважаючи на сильні вітри.

Лісові пожежі в Туреччині почалися 10 днів тому. Вони знищили лісові масиви і залишили без даху над головою багатьох жителів постраждалих від стихії районів. Пожежі привели до загибелі восьми осіб. Щонайменше, 770 жителів постраждали. Влада евакуювала цілі села.

Про те, що пожежі в Туреччині – не природне явище, а справа рук людини, підозрюють вже кілька днів. Затримали кількох підозрюваних у підпалах лісів. Одного з імовірних зловмисників помітили місцеві під час розведення вогню – люди ледь не вчинили самосуд. Зараз підозрювані під вартою.