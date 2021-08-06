Чоловіка, який погрожував підірвати Кабмін, арештували

Чоловіка, який погрожував підірвати Кабмін, арештували

Печерський районний суд Києві прийняв рішення щодо запобіжного заходу ветерану АТО Володимиру Прохничу, який погрожував підірвати Кабмін. Його арештували, повідомляє РБК-Украина.

Суд на 60 діб арештував чоловіка з гранатою, який погрожував підірвати уряд.

"Застосувати відносно Прохнича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Визначити строк дії ухвали в межах строку дії розслідування, але не довше 27 вересня 2021 року. Ухвала підлягає негайному виконанню після оголошення", - сказав суддя.

Повний текст ухвали проголосять об 11:40 у середу, 11 серпня.

Як заявляли в поліції, за скоєне ветерану АТО загрожує до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, прокуратура оголосила підозру чоловіку. Його дії кваліфіковано за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Автор: Анастасія Рокитна

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