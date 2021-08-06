Чоловіка, який погрожував підірвати Кабмін, арештували

Печерський районний суд Києві прийняв рішення щодо запобіжного заходу ветерану АТО Володимиру Прохничу, який погрожував підірвати Кабмін. Його арештували, повідомляє РБК-Украина.

Суд на 60 діб арештував чоловіка з гранатою, який погрожував підірвати уряд.

"Застосувати відносно Прохнича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Визначити строк дії ухвали в межах строку дії розслідування, але не довше 27 вересня 2021 року. Ухвала підлягає негайному виконанню після оголошення" , - сказав суддя.

Повний текст ухвали проголосять об 11:40 у середу, 11 серпня.

Як заявляли в поліції, за скоєне ветерану АТО загрожує до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, прокуратура оголосила підозру чоловіку. Його дії кваліфіковано за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Автор: Анастасія Рокитна