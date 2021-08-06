ДФС провела обшуки на підприємстві United Tobacco

Держана фіскальна служба (ДФС) проводить обшуки на підприємстві в Жовтих Водах, яке здійснювало виготовлення та збут контрафактних тютюнових виробів, повідомляє РБК-Украина.

Співробітники ДФС, в межах кримінального провадження за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, викрили підприємство, яке здійснює виготовлення тютюнових виробів в умисному ухиленні від сплати податків.

Встановлено, що службові особи одного з найбільших виробників тютюнових виробів, які реалізуються на території України, документально оформлювали реалізацію сигарет на підприємства, що мають ознаки ризиковості.

В подальшому вказані сигарети без марок акцизного податку реалізовувалися на території України за готівкові кошти, без відповідного відображення проведення операцій у бухгалтерському та податковому обліку.

Доречі, продукція даного виробника, без марок акцизного податку, неодноразово вилучалася співробітниками ДФС при обшуках складських приміщень, місцях реалізації контрафакту та прикордонній смузі.

Наразі слідчі проводять 9 санкціонованих судом обшуків у складських та офісних приміщеннях у Запорізькій та Дніпропетровській областях, з метою документування злочинної схеми та здобуття доказів.

В ході проведення вказаних обшуків виявлено та розглядається питання про вилучення первинних фінансово-господарських документів, чорнових записів, спеціального устаткування, понад 90 тонн тютюну та тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Наразі проведення обшуків триває.

Діяльність підприємства реального сектору економіки, яка проводиться у легальній площині не блокується. Але поряд із проведенням легальних операцій, службові особи підприємства співпрацювали із “тіньовим сектором”. “Білий бізнес” повинен бути сумлінним та вчасно сплачувати податки. “Сірий бізнес” повинен перейти в легальну площину та працювати виключно в легальному полі.

"ДФС продовжує боротьбу з існуванням тіньових ринків підакцизних товарів, зокрема й тютюнових виробів. З початку року співробітники Служби вже вилучили понад 18 млн пачок тютюнових виробів. ДФС й надалі буде спрямовувати всі зусилля на детінізацію економіки. У боротьбі з чорним ринком будемо діяти рішуче та жорстко, але виключно в межах закону”, - зазначив голова ДФС Вадим Мельник.

Автор: Наталія Гурковська